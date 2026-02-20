Serie in Leipzig geht weiter! Vierter Automat binnen einer Woche gesprengt

Leipzig - Binnen einer Woche hat es in Leipzig mehrere Anschläge auf Fahrkartenautomaten gegeben. In der Nacht zum Freitag wurde der nächste Kasten in der Prager Straße an der Haltestelle "Technisches Rathaus" gesprengt.

In der Nacht zum Freitag wurde ein Fahrkartenautomat in der Prager Straße an der Haltestelle "Technisches Rathaus" gesprengt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Laut Informationen von Polizeisprecher Tom Erik Richter wurde der Vorfall um 3.30 Uhr gemeldet.

Wie schon in den Fällen zuvor wurde auch der Fahrkartenautomat der Leipziger Verkehrsbetriebe kaputt gesprengt.

Noch kann nicht beziffert werden, wie hoch der Stehlschaden dieses Mal ist.

Schon jetzt ist aber klar, dass sich der Sachschaden auf etwa 80.000 Euro beläuft.