Serie in Leipzig geht weiter! Vierter Automat binnen einer Woche gesprengt
Leipzig - Binnen einer Woche hat es in Leipzig mehrere Anschläge auf Fahrkartenautomaten gegeben. In der Nacht zum Freitag wurde der nächste Kasten in der Prager Straße an der Haltestelle "Technisches Rathaus" gesprengt.
Laut Informationen von Polizeisprecher Tom Erik Richter wurde der Vorfall um 3.30 Uhr gemeldet.
Wie schon in den Fällen zuvor wurde auch der Fahrkartenautomat der Leipziger Verkehrsbetriebe kaputt gesprengt.
Noch kann nicht beziffert werden, wie hoch der Stehlschaden dieses Mal ist.
Schon jetzt ist aber klar, dass sich der Sachschaden auf etwa 80.000 Euro beläuft.
Wer für die Tat oder die Taten verantwortlich ist, ist unbekannt. Die Täter sind flüchtig, die Polizei bittet um Hinweise.
Der LVB-Linienverkehr war für etwa fünf Stunden gestoppt, seit 8.25 Uhr ist er aber wieder freigegeben. Nach wie vor kann es aber zu Einschränkungen kommen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier