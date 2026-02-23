Sie klauen sogar die Knollen: Polizei setzt Reiterstaffel gegen Bärlauch-Banden ein

Leipzig - Kaum zieht sich der Frost aus den Böden zurück, plündern sie wieder unsere Wälder: Banden von Bärlauch-Dieben, meist Russen und Tschetschenen. In Leipzig will die Polizei jetzt die Reiterstaffel einsetzen, um der Plage Herr zu werden.

Begehrtes Wildgemüse: Frischer Bärlauch ist eine Delikatesse - mit den Knollen lassen sich vor allem in den Kaukasus-Regionen Russlands hohe Erlöse erzielen. © Archiv

Es waren Zufalls-Aufgriffe, ausgelöst durch Hinweise von Spaziergängern. In der Nähe von Gaulis (Kreis Leipzig) griff eine Polizeistreife mittags zwei Tschetschenen (29, 42) auf, die gerade 40 Kilo Bärlauchknollen aus dem Wald geholt hatten.

Nur drei Stunden später schlugen Passanten am nordwestlichen Leipziger Stadtrand Alarm. Hier beluden zwei Russen (24, 27) ihren Mercedes E 200 mit Säcken voller Bärlauch, den sie zuvor aus dem geschützten Auwald bei Stahmeln ausgegraben hatten.

Die Polizei sicherte hier insgesamt 44 Kilo der aromatischen Knolle.

Damit setzt sich fort, was gerade Leipzigs Auwald-Ranger seit Jahren besorgt. Immer im Frühjahr fallen organisierte Banden in den Wäldern ein und zerstören bei ihren illegalen Grabeaktionen die Bodenstruktur geschützter Auwaldflächen.

Aufgriffe wie in Gaulis und Stahmeln sind selten, Verurteilungen noch viel seltener.