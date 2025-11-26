Überfall auf Späti im Leipziger Westen: Wer hat Hinweise für die Polizei?

Leipzig - Die Leipziger Polizei sucht nach dem Überfall auf einen Späti am Dienstagabend nach Zeugen .

Die Polizei ermittelt zu einem Raubdelikt. (Symbolbild) © David Young/dpa

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke mitteilte, nahm der Überfall kurz nach Ladenschluss gegen 22.55 Uhr in der Schnorrstraße im Stadtteil Schleußig seinen Lauf.

Demnach betrat ein unbekannter Mann den Späti, zog ein Werkzeug aus seinem Stoffbeutel und bedrohte damit den 25-jährigen Verkäufer.

Neben etwa 100 Euro Bargeld erbeutete der Täter so auch einige Zigarettenschachteln, bevor er nach draußen in unbekannte Richtung flüchtete.