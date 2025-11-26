Überfall auf Späti im Leipziger Westen: Wer hat Hinweise für die Polizei?
Leipzig - Die Leipziger Polizei sucht nach dem Überfall auf einen Späti am Dienstagabend nach Zeugen.
Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke mitteilte, nahm der Überfall kurz nach Ladenschluss gegen 22.55 Uhr in der Schnorrstraße im Stadtteil Schleußig seinen Lauf.
Demnach betrat ein unbekannter Mann den Späti, zog ein Werkzeug aus seinem Stoffbeutel und bedrohte damit den 25-jährigen Verkäufer.
Neben etwa 100 Euro Bargeld erbeutete der Täter so auch einige Zigarettenschachteln, bevor er nach draußen in unbekannte Richtung flüchtete.Er wurde wie folgt beschrieben:
- sehr jugendliches Aussehen
- 1,60 bis 1,65 m groß
- schlanke Statur
- Bekleidung: schwarze Jacke; schwarze Sporthose; schwarze Schuhe mit weißen Applikationen; Handschuhe
- weißer Stoffbeutel
Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen Täter haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der Nummer 034196646666 melden.
Titelfoto: David Young/dpa