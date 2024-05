Beete waren für Schüler angelegt: Polizei findet über 700 Cannabispflanzen bei Spielplatz!

Leipzig - Er war als grüne Oase im Herzen von Stötteritz erdacht, sollte Jung und Alt als Rückzugsort im Leipziger Osten dienen. Nun haben Unbekannte den Weißeplatz offenbar für ihre Zwecke missbraucht: Am Montag entdeckte die Polizei mehr als 700 Cannabispflanzen in dem Park an der Ferdinand-Jost-Straße!