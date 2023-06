In Leipzig teilen sich Schüler und Anwohner einen ganzen Park!

Von Anke Brod

Leipzig - Absolut all in one: Im Leipziger Stadtteil Stötteritz eröffnete Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) am Freitag den neu gestalteten Weißeplatz. Ab sofort teilen sich Kinder und Jugendliche der angrenzenden Oberschule diesen Park mit Kiez-Bewohnern! Die Doppelnutzung war zuvor umstritten.