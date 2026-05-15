Besoffener Radfahrer fährt Kind (4) an Herrentag um
Dessau-Roßlau - Ein betrunkener Radfahrer hat am Herrentag in Dessau-Roßlau ein Kind (4) umgefahren.
Wie Polizeisprecher Torsten Gärtner mitteilte, fuhr der 37-Jährige am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr die Kavalierstraße in Richtung Albrechtsplatz entlang.
"Auf Höhe des Springbrunnens bog er in Richtung Stadtpark ein", so der Polizeisprecher. "Dabei übersah er ein vierjähriges Kind, welches auf dem Gehweg unterwegs war."
Das Kind wurde bei der Kollision verletzt und nach medizinischer Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
Bei dem rücksichtslosen Radler vernahmen die herbeigeeilten Polizisten dann den Geruch von Alkohol.
"Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,98 Promille, sodass eine beweissichere Blutprobenentnahme notwendig wurde, die ein Arzt im Polizeirevier Dessau-Roßlau durchführte", so Polizeisprecher Gärnter.
Der 37-Jährige sieht sich nun gleich mit mehreren Strafanzeigen konfrontiert.
Titelfoto: Michael Brandt/dpa