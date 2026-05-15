Besoffener Radfahrer fährt Kind (4) an Herrentag um

Dessau-Roßlau - Ein betrunkener Radfahrer hat am Herrentag in Dessau-Roßlau ein Kind (4) umgefahren.

Wie sich später herausstellte, war der Radfahrer schwer betrunken. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa

Wie Polizeisprecher Torsten Gärtner mitteilte, fuhr der 37-Jährige am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr die Kavalierstraße in Richtung Albrechtsplatz entlang.

"Auf Höhe des Springbrunnens bog er in Richtung Stadtpark ein", so der Polizeisprecher. "Dabei übersah er ein vierjähriges Kind, welches auf dem Gehweg unterwegs war."

Das Kind wurde bei der Kollision verletzt und nach medizinischer Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem rücksichtslosen Radler vernahmen die herbeigeeilten Polizisten dann den Geruch von Alkohol.