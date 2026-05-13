Da half auch der Späher nicht: Polizei stellt Trio bei Imbiss-Einbruch

Leipzig - Einer von ihnen stand sogar noch Schmiere, doch auch das sollte ihnen nicht helfen: Im Leipziger Stadtteil Wahren ertappte die Polizei am frühen Dienstagmorgen ein Einbrecher-Trio auf frischer Tat in einem Imbiss.

Die Polizei konnte das Trio noch auf frischer Tat ertappen. Nun ermittelt sie unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (Symbolfoto) © foottoo/123rf

Wie die Behörde mitteilte, waren die Täter gegen 5.49 Uhr in das Lokal eingedrungen. Ersten Ermittlungen nach hatten sie dazu eines der Fenster aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Zwei der Langfinger (33, 35) sollen anschließend die Räumlichkeiten durchsucht und dabei elektronische Geräte, Kleingeld sowie Getränke und Lebensmittel entwendet haben. Gesamtwert: rund 1200 Euro.

Was die mutmaßlichen Täter dabei offenbar nicht wussten: Der Imbiss verfügte über einen stillen Alarm, der bereits ausgelöst und die Polizei auf ihre Spur gebracht hatte.

Als die Gesetzeshüter kurz darauf am Ort des Geschehens eintrafen, stießen sie direkt auf den Dritten im Bunde (30), der außerhalb des Ladens Ausschau hielt. Seine Mitstreiter waren währenddessen noch in den Räumlichkeiten am Werk.

Bei der anschließenden Durchsuchung der drei Deutschen konnten bei dem 30-Jährigen zudem eine Geldkarte sowie ein Ausweis festgestellt werden, die nicht auf ihn ausgestellt waren.