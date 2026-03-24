Betrügerpaar ergaunert sich Riesensumme durch Waren-Rücksendungen

Leipzig - Mit einer besonderen Betrugsmasche haben sich ein 27-Jähriger und eine 22-Jährige im Verlauf der vergangenen sechs Jahre eine beachtliche Summe ergaunert. Nach Ermittlungen der Leipziger Kripo und Staatsanwaltschaft wurden beide Ende Januar in Bonn festgenommen.

Immer wieder bestellten die beiden Beschuldigten hochwertige Elektronikwaren. (Symbolfoto) © Wolf von Dewitz/dpa

Die Masche der beiden Beschuldigten lief dabei laut den Ermittlern wie folgt ab: Zunächst hatten die Deutschen online hochwertige Elektronikwaren bestellt. Nach der Entgegennahme soll das Duo dann die Rücksendung der Ware vorgetäuscht haben, um sich den erstatteten Kaufpreis auf Konten überweisen zu lassen, die mit Alias-Identitäten angelegt worden waren und für die das Paar eine Geldkarte besaß.

"Die Beschuldigten waren zudem in Deutschland untergetaucht, da sie zwar, wie sich später herausstellte, verschiedene Häuser anmieteten, sich aber nie ummeldeten", teilten die Leipziger Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Aufgeflogen seien die beiden, nachdem sie eine Zivilklage gegen einen Versanddienstleister eingereicht hatten, weil ein angeblich von ihnen versendetes Paket mit teurem Inhalt nicht beim Empfänger, einer ebenfalls von dem Duo verwendeten Alias-Personalie, angekommen sein soll. Die Adresse, die sie beim Einreichen der Klage angaben, stammte aus Leipzig.

"Der für das Verfahren zuständige Amtsrichter kontaktierte die Staatsanwaltschaft Leipzig mit einer Frage zu Paketdiebstählen und die Verbindung wurde bekannt", so die Ermittler. Schließlich sei es gelungen, die beiden Tatverdächtigen am 26. Januar in Bonn festzunehmen.