Bewaffneter im Leipziger Hauptbahnhof auf Video gesehen, aber nicht gefunden

Die Eingänge wurden überwacht. © Silvio Bürger

Die Polizei in Leipzig kam am Mittwochabend nicht zur Ruhe. Während es zuerst Schüsse auf der Einertstraße und einen Angriff auf einen Transporter auf der Eisenbahnstraße gab, wurden einige Kräfte für einen weiteren Einsatz abgezogen.

Diesmal wurde der Behörde gegen 18.30 Uhr von einem 62-Jährigen eine mutmaßlich bewaffnete Person gemeldet, die sich im Bahnhofsgebäude befinden soll.

"Bei einer Sichtung des Videomaterials bestätigte sich der Sachverhalt", sagte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Donnerstag. Spezialkräfte mit Sturmhauben und Schutzhelmen umstellten den Hauptbahnhof und sicherten die Zugänge ab.

Über Lautsprecherdurchsagen wird über den laufenden Polizeieinsatz informiert und aufgefordert, Ruhe zu bewahren.

Der Einsatz verlief ohne Feststellung des Verdächtigen, die Präsenz in der Innenstadt wurde jedoch anschließend erhöht. "Eine konkrete Gefährdungslage in diesem Zusammenhang konnte zu keinem Zeitpunkt bestätigt werden", so Lübcke. Die Ermittlungen laufen.

Der Zugverkehr war nicht beeinträchtigt.