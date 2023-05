"Beyer, Nazischwein!" Erneuter Vandalismus bei AfD-Stadtrat in Leipzig!

Die Leipziger Polizei ermittelt nach einem Anschlag auf das Auto und die Garage von AfD-Stadtrat Marius Beyer.

Anke Brod



Leipzig - Am frühen Montagmorgen kam es im Leipziger Osten zu einem mutmaßlich politisch motivierten Anschlag an der Wohnadresse von AfD-Stadtrat Marius Beyer (24) im Leipziger Osten. Darüber informierte die AfD-Fraktion TAG24 am Dienstagnachmittag. Das geschah indes nicht zum ersten Mal!

Marius Beyer bei einem Termin im Leipziger Osten. Der 24-Jährige sitzt für die AfD im Stadtrat. © Anke Brod Den Angaben nach beschmierten Unbekannte am Montagmorgen gegen 2.20 Uhr die Garage Beyers mit offenbar politisch motivierten Inhalten. "Beyer, Nazischwein. Raus aus Stötteritz! Refugees Welcome! 161" prangte demnach hier in großen Lettern an einer Wand. Auch habe man die Reifen zweier davor abgestellten Autos zerstochen, hieß es. Zu dem Vorfall äußerte sich am Dienstagabend der Vorsitzende der Leipziger AfD-Stadtratsfraktion, Siegbert Droese (53). Leipzig Crime Sie traten weiter auf ihn ein, als er schon am Boden lag: 32-Jähriger in Leipzig krankenhausreif geprügelt "Erneut hat der linksextreme Terror in Leipzig zugeschlagen!", verkündete er und bedauerte im Wortlaut: "Erneut trifft es einen jungen und engagierten AfD-Stadtrat, meinen geschätzten Kollegen Marius Beyer". Ihm und seiner Familie gelte die Solidarität und Unterstützung der gesamten AfD-Fraktion. Droese fordert namens der AfD-Fraktion die Stadtverwaltung sowie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) nunmehr auf, "endlich konsequent gegen den in Leipzig allerorten grassierenden Linksextremismus und seine gewalttätigen Auswirkungen vorzugehen", so die Ansage. Auch müsse die Frage erlaubt sein, wie "Linksterroristen wiederholt an Daten über den Wohnort von politisch offenbar unliebsamen Stadträten" kämen, meint Droese.

Erster Anschlag auf Auto von Marius Beyer im Februar 2020

Bereits im Februar 2020 war an Beyers Wohnanschrift das Auto seiner Mutter in Brand gesetzt worden. Verletzt wurde bei dem Übergriff glücklicherweise niemand. Seinerzeit hatte das "Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum" (PTAZ) des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) die Ermittlungen übernommen. Auf der autonomen Plattform "Indymedia" war damals ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Darüber hinaus waren im Februar dieses Jahres in einer Shisha-Bar in der Leipziger City zwei junge Männer niedergeschlagen worden. Einer von ihnen war Marius Beyer.

