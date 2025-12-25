 1.289

Blutige Heiligabend-Attacke: Mann stürmt Wohnung und landet mit Stichverletzungen in Klinik

Ein besinnlicher Heiligabend blieb einer 36-Jährigen und ihrem 30-jährigen Bekannten verwehrt, als ein Mann die Tür eintrat und direkt zum Angriff überging.

Von Lisa Marie Peisker

Hier spielte sich am Mittwochabend das Drama ab.
© EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Sprecher des Lagezentrums auf TAG24-Anfrage bestätigte, spielte sich das Drama von 20.05 Uhr bis 21.35 Uhr im Hopfenweg ab.

Der 30-jährige Deutsche begab sich zuvor zu seiner 36-jährigen, ebenfalls deutschen, Bekannten in die Wohnung.

Kurz darauf betrat ein 31-jähriger das Haus, trat die Eingangstür der Frau ein und fing sofort an, den 30-Jährigen anzugreifen.

Es kam zu einer Rangelei, in dessen Folge der 31-jährige Deutsche Stichverletzungen an Armen, Rücken und Oberkörper davontrug. Verletzt flüchtete er und rief die Polizei.

Die Polizei sicherte den Tatort und nahm Spuren.
© EHL Media/Erik-Holm Langhof
Was genau die Hintergründe waren, muss nun ermittelt werden.
© EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Mann wurde stationär ins Krankenhaus aufgenommen, hat jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen davongetragen.

Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

