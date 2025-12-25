Blutige Heiligabend-Attacke: Mann stürmt Wohnung und landet mit Stichverletzungen in Klinik
Leipzig - Ein besinnlicher Heiligabend blieb einer 36-Jährigen und ihrem 30-jährigen Bekannten im Leipziger Stadtteil Paunsdorf verwehrt, als am späten Abend ein Mann die Wohnung stürmte und direkt zum Angriff überging.
Wie ein Sprecher des Lagezentrums auf TAG24-Anfrage bestätigte, spielte sich das Drama von 20.05 Uhr bis 21.35 Uhr im Hopfenweg ab.
Der 30-jährige Deutsche begab sich zuvor zu seiner 36-jährigen, ebenfalls deutschen, Bekannten in die Wohnung.
Kurz darauf betrat ein 31-jähriger das Haus, trat die Eingangstür der Frau ein und fing sofort an, den 30-Jährigen anzugreifen.
Es kam zu einer Rangelei, in dessen Folge der 31-jährige Deutsche Stichverletzungen an Armen, Rücken und Oberkörper davontrug. Verletzt flüchtete er und rief die Polizei.
Der Mann wurde stationär ins Krankenhaus aufgenommen, hat jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen davongetragen.
Die Polizei ermittelt.
