Blutige Heiligabend-Attacke: Mann stürmt Wohnung und landet mit Stichverletzungen in Klinik

Leipzig - Ein besinnlicher Heiligabend blieb einer 36-Jährigen und ihrem 30-jährigen Bekannten im Leipziger Stadtteil Paunsdorf verwehrt, als am späten Abend ein Mann die Wohnung stürmte und direkt zum Angriff überging.

Hier spielte sich am Mittwochabend das Drama ab. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Sprecher des Lagezentrums auf TAG24-Anfrage bestätigte, spielte sich das Drama von 20.05 Uhr bis 21.35 Uhr im Hopfenweg ab.

Der 30-jährige Deutsche begab sich zuvor zu seiner 36-jährigen, ebenfalls deutschen, Bekannten in die Wohnung.

Kurz darauf betrat ein 31-jähriger das Haus, trat die Eingangstür der Frau ein und fing sofort an, den 30-Jährigen anzugreifen.

Es kam zu einer Rangelei, in dessen Folge der 31-jährige Deutsche Stichverletzungen an Armen, Rücken und Oberkörper davontrug. Verletzt flüchtete er und rief die Polizei.