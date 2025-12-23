Räuber reißt 76-Jährige zu Boden und klaut Handtasche
Halle (Saale) - Im Stadtteil Trotha in Halle hat ein Räuber am Montagabend eine Seniorin ausgeraubt und verletzt.
Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr in der Venusstraße, wie Polizeisprecher Alexander Junghans mitteilte.
Demnach wurde die 76-Jährige von einem unbekannten Täter angegriffen und zu Boden gerissen.
"Dabei erlitt die Dame Verletzungen und musste zur weiteren medizinischen Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden", so der Polizeisprecher.
Da der Räuber auch die Schlüssel der Seniorin erbeutete, ließ die Polizei vorsorglich die Schlösser ihrer Wohnung austauschen.
Der Tatverdächtige wird als etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, mit normaler Statur beschrieben. Er trug zum Zeitpunkt des Raubes eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der 0345 224 2000 zu melden.
Titelfoto: Philip Dulian/dpa