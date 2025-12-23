Räuber reißt 76-Jährige zu Boden und klaut Handtasche

Halle (Saale) - Im Stadtteil Trotha in Halle hat ein Räuber am Montagabend eine Seniorin ausgeraubt und verletzt.

Der Angreifer riss die Frau zu Boden und stahl ihre Handtasche. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr in der Venusstraße, wie Polizeisprecher Alexander Junghans mitteilte.

Demnach wurde die 76-Jährige von einem unbekannten Täter angegriffen und zu Boden gerissen.

"Dabei erlitt die Dame Verletzungen und musste zur weiteren medizinischen Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden", so der Polizeisprecher.

Da der Räuber auch die Schlüssel der Seniorin erbeutete, ließ die Polizei vorsorglich die Schlösser ihrer Wohnung austauschen.