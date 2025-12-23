Diebesbande hat es mit spezieller Methode auf Transporter abgesehen: Bereits neun Taten im Stadtgebiet

Im Stadtgebiet Leipzigs treibt eine offenbar hoch spezialisierte Räuberbande ihr Unwesen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Die Diebe haben es auf Werkzeuge aus dem Inneren von Transportern abgesehen. (Symbolbild)
Die Diebe haben es auf Werkzeuge aus dem Inneren von Transportern abgesehen. (Symbolbild)  © Henning Kaiser/dpa

Bisher schlugen die unbekannten Täter bereits in Wahren, Möckern und Lindenthal zu, teilte Polizeisprecher Franz Anton mit.

Abgesehen haben sie es auf Werkzeuge und Maschinen aus dem Inneren von Transportern. Dafür schneiden sie ein Loch in die Fahrzeugtür und öffnen diese dann, um den Wagen auszuräumen.

Zwischen Sonntagmittag und Montagabend traf es insgesamt neun Transporter im Stadtgebiet, darunter zwei Renaults Traffic, verschiedene Modelle von VW, Opel Vivaro, Mercedes Vito und Ford Transit Courier.

"Die Schäden sind noch nicht abschließend beziffert, summieren sich aber zurzeit auf über 25.000 Euro Stehl- und mindestens 15.000 Euro Sachschaden", so Polizeisprecher Anton.

In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, die Zusammenhänge werden geprüft. Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

