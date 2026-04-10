Blutiger Streit in Paunsdorf: 18-Jähriger sticht auf 30-Jährigen ein

Leipzig - Die Polizei musste am Donnerstagabend in den Leipziger Stadtteil Paunsdorf ausrücken.

In Paunsdorf ereignete sich am Donnerstagabend ein blutiger Streit. © LeipzigFireFighter

Wie TAG24 von Polizeisprecher Tom Erik Richter erfuhr, gerieten ein 18-Jähriger und ein 30-Jähriger im Bereich des Hopfenwegs in einen verbalen Streit miteinander.

Gegen 20.15 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung, wobei der 18-jährige Deutsche seinem älteren Kontrahenten mit einem "verbotenen Stichwerkzeug" an der Hand verletzte.

Der Mann musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.