Blutiger Streit in Paunsdorf: 18-Jähriger sticht auf 30-Jährigen ein
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Leipzig - Die Polizei musste am Donnerstagabend in den Leipziger Stadtteil Paunsdorf ausrücken.
Wie TAG24 von Polizeisprecher Tom Erik Richter erfuhr, gerieten ein 18-Jähriger und ein 30-Jähriger im Bereich des Hopfenwegs in einen verbalen Streit miteinander.
Gegen 20.15 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung, wobei der 18-jährige Deutsche seinem älteren Kontrahenten mit einem "verbotenen Stichwerkzeug" an der Hand verletzte.
Der Mann musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls laufen noch. Laut Richter wird gegen den 18-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: LeipzigFireFighter