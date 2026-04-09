Heftige Explosion an Leipziger S-Bahnhof: Schon wieder Fahrkartenautomat gesprengt

Leipzig - Zum wiederholten Mal wurde in Leipzig ein Fahrkartenautomat gesprengt.

Der Fahrkartenautomat wurde bei der Explosion zerstört. © Anke Brod

Nach Angaben von Polizeisprecher Paul Engelmann machten sich die unbekannten Täter in der Nacht auf Donnerstag gegen 2.30 Uhr an dem Automaten am S-Bahnhof Stötteritz zu schaffen.

Mithilfe von Pyrotechnik gelang es ihnen, das Gerät vollständig zu zerstören. Die Explosion war wohl so heftig, dass auch die angrenzende Lärmschutzwand Schäden davontrug.

"Die Polizeidirektion Leipzig wurde vor Ort durch die Entschärfer der Bundespolizei unterstützt, um festzustellen, ob von möglichen Resten der Pyrotechnik eine Gefahr ausging", so Engelmann.

Inzwischen konnte der Bereich wieder freigegeben und Spuren gesichert werden.