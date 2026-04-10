Brandstifter in Leipzig unterwegs: Drei Autos fallen Flammen zum Opfer

Leipzig - Brandstifter trieben am Donnerstagabend im Leipziger Stadtteil Grünau ihr Unwesen.

Am Donnerstagabend wurden drei Autos durch Brandstiftung beschädigt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 21.45 Uhr zur Straße Am kleinen Feld alarmiert. Das erfuhr TAG24 von Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Demnach machten sich unbekannte Täter an einem abgestellten Dacia Sandero zu schaffen, brachten ein brennbares Objekt an ihm an und entzündeten den Wagen damit.

Während der Dacia vollständig ausbrannte, wurden zwei weitere Autos in unmittelbarer Nähe - ein VW und ein Smart - von den Flammen beschädigt.