Brandstifter in Leipzig unterwegs: Drei Autos fallen Flammen zum Opfer
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Leipzig - Brandstifter trieben am Donnerstagabend im Leipziger Stadtteil Grünau ihr Unwesen.
Feuerwehr und Polizei wurden gegen 21.45 Uhr zur Straße Am kleinen Feld alarmiert. Das erfuhr TAG24 von Polizeisprecher Tom Erik Richter.
Demnach machten sich unbekannte Täter an einem abgestellten Dacia Sandero zu schaffen, brachten ein brennbares Objekt an ihm an und entzündeten den Wagen damit.
Während der Dacia vollständig ausbrannte, wurden zwei weitere Autos in unmittelbarer Nähe - ein VW und ein Smart - von den Flammen beschädigt.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss laut Richter noch festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen eines Branddelikts wurden aufgenommen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier