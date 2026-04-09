110 im Dauereinsatz: Polizisten finden Crystal Meth - Aber dann kommt alles anders

Leipzig - In der Sendung "110 im Dauereinsatz" kann man zwei Leipziger Streifenpolizisten bei ihren Einsätzen in der Messestadt begleiten. Besonders ein vermeintlicher Fahrraddiebstahl sorgt für skurrile Szenen.

Sebastian arbeitet für das Polizeirevier Leipzig-Südost. © RTL

Das Polizisten-Duo Danny und Sebastian wird von der Rettungsleitstelle zu einem Wohnhaus gerufen, in dessen Keller ein mutmaßlich geklautes Fahrrad stehen soll. Nichts Neues für die erfahrenen Ermittler: "In Leipzig ist es leider unser täglich Brot geworden, Fahrraddiebstähle aufzunehmen. Das ist leider auch auf den Drogenkonsum in dieser Stadt zurückzuführen."

So eignen sich die Drahtesel wunderbar zur schnellen Beschaffung von Geld oder als Tauschware gegen Crystal Meth und Co.

Als Danny und Sebastian vor Ort ankommen, ist ihnen tatsächlich schnell klar: Der Besitzer des verdächtigen Kellerabteils wirkt wie auf Drogen. "Er machte einen vollkommen verwirrten Eindruck."

Der Mann streitet die Vorwürfe des Diebstahls aber ab, stattdessen habe "sein Kumpel" das Bike dort abgestellt. Das Kuriose daran: Den besagten Kumpel hatten Danny und Sebastian bereits bei ihrer Anfahrt vor dem Haus angetroffen und zufällig sogar kurz mit ihm gesprochen.

Bevor sie sich auf die Suche nach dem Tatverdächtigen machen können, steht allerdings noch ein kurzer Besuch in der Wohnung des "verwirrten" Kellerabteil-Besitzers an. Und auch hier wartet die ein oder andere Überraschung ...