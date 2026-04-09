110 im Dauereinsatz: Polizisten finden Crystal Meth - Aber dann kommt alles anders
Leipzig - In der Sendung "110 im Dauereinsatz" kann man zwei Leipziger Streifenpolizisten bei ihren Einsätzen in der Messestadt begleiten. Besonders ein vermeintlicher Fahrraddiebstahl sorgt für skurrile Szenen.
Das Polizisten-Duo Danny und Sebastian wird von der Rettungsleitstelle zu einem Wohnhaus gerufen, in dessen Keller ein mutmaßlich geklautes Fahrrad stehen soll. Nichts Neues für die erfahrenen Ermittler: "In Leipzig ist es leider unser täglich Brot geworden, Fahrraddiebstähle aufzunehmen. Das ist leider auch auf den Drogenkonsum in dieser Stadt zurückzuführen."
So eignen sich die Drahtesel wunderbar zur schnellen Beschaffung von Geld oder als Tauschware gegen Crystal Meth und Co.
Als Danny und Sebastian vor Ort ankommen, ist ihnen tatsächlich schnell klar: Der Besitzer des verdächtigen Kellerabteils wirkt wie auf Drogen. "Er machte einen vollkommen verwirrten Eindruck."
Der Mann streitet die Vorwürfe des Diebstahls aber ab, stattdessen habe "sein Kumpel" das Bike dort abgestellt. Das Kuriose daran: Den besagten Kumpel hatten Danny und Sebastian bereits bei ihrer Anfahrt vor dem Haus angetroffen und zufällig sogar kurz mit ihm gesprochen.
Bevor sie sich auf die Suche nach dem Tatverdächtigen machen können, steht allerdings noch ein kurzer Besuch in der Wohnung des "verwirrten" Kellerabteil-Besitzers an. Und auch hier wartet die ein oder andere Überraschung ...
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110 im Dauereinsatz: Haben die Polizisten Drogen oder Salz gefunden?
In der Wohnung angekommen, erkundigen sich Danny und Sebastian nach dem möglichen Drogenkonsum des Mieters. Ob er denn Crystal Meth konsumiere? "Gelegentlich", so die Antwort. Betäubungsmittel besitze er aber nicht.
Was darauf folgt, ist ein Moment voller Aufregung: Die Polizisten entdecken plötzlich eine kleine Tüte mit verdächtig kristallartigem Inhalt auf einem Silbertablett. Der Mieter bleibt aber eisern: Es handele sich dabei nicht etwa um Betäubungsmittel, sondern um Salz. Auch das habe sein Kumpel dort eingepackt.
Die Beamten nehmen's mit Humor und beschlagnahmen den Stoff kurzerhand zur Laboranalyse: "Ich glaube, er wäre nicht zu traurig, wenn ihm ein bisschen Salz fehlt - außer, er wollte gerade kochen."
Kurz darauf dann aber der Plot-Twist: Weder wurde das Fahrrad im Keller als gestohlen gemeldet noch befand sich Crystal in dem Tütchen. Tatsächlich handelte es sich bei den feinen Kristallen um Natrium.
Die komplette Sendung "110 im Dauereinsatz" seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Montage 123rf/serezniy ; RTL