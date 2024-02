Brandanschlag vor Elternhaus von AfD-Politiker: "Nazischwein"-Graffito inklusive

Auf das Auto der Mutter von AfD-Stadtrat Marius Beyer (24) wurde in der Nacht zu Donnerstag ein mutmaßlicher Brandanschlag verübt.

Gegen 4.25 Uhr wurde das Feuer am vor einer Garage geparkten 5er BMW bemerkt.

An der Garagenwand prangte überdies in blauen Lettern: "NAZISCHWEIN - Wir kommen wieder", darunter die Ziffernfolge 161, die für die Antifa steht.

Mittlerweile hat das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des LKA Sachsen die Ermittlungen übernommen. "Ein politischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden", sagte LKA-Sprecher Kay Anders zu TAG24.

Wie Marius Beyer, der nicht mehr in seinem Elternhaus wohnt, am Donnerstagmorgen gegenüber TAG24 sagte, sei dies nicht der erste Anschlag dieser Art an seinem Elternhaus gewesen.

Im Mai 2023 wurde an eine Hauswand "Beyer, Nazischwein. Raus aus Stötteritz! Refugees Welcome! 161", geschmiert. Auch Reifen zweier Autos sollen damals zerstochen worden sein. "Vielleicht soll ich so über meine Eltern eingeschüchtert werden", so der 24-Jährige am Donnerstagmorgen.