AfD-Mann im Stadtrat als Faschist bezeichnet! Deshalb ließ OB Jung den Spruch ungerügt

Leipzig - Lautstarke Empörung am Mittwoch in der Leipziger Ratsversammlung und im Mittelpunkt einmal mehr die AfD . Dabei ging es doch so gut los...

Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) ließ die Äußerung ungerügt und erklärte später noch, warum er zu seiner Entscheidung stehe. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Der junge AfDler forderte daraufhin eine Ordnungsrüge seitens des Oberbürgermeisters. Parteikamerad Siegbert Droese (54) wies indes zurück, dass seine Partei gegen Ausländer hetzen würde. Als Demokraten könnte man doch mal unterschiedlicher Meinung sein, so der ehemalige Bundestagsabgeordnete. Nach den Buh-Rufen folgte nun Gelächter.



OB Burkhard Jung (65, SPD) erklärte daraufhin, dass er keinen Grund sehe, einen Ordnungsruf zu erteilen. "Es ist höchstrichterlich entschieden, dass Sie Teil einer Partei sind, die verfassungsrechtlich überprüft wird und faschistische Tendenzen hat."

Er stehe zu seiner Entscheidung. Dann zitierte Jung noch Grünen-Politikerin Britta Haßelmann, die zuletzt im Bundestag über die AfD gesagt hatte: "Sie nennen sich Patrioten. Es sind Faschisten."

Das Vorhaben der Stadt wurde schließlich beschlossen. Künftig sollen noch mehr Menschen den Leipzig-Pass beantragen können, darunter wie gehabt Asylbewerber.

Auf das Elternhaus von AfD-Stadtrat Beyer wurde indes in der Nacht zu Donnerstag ein Anschlag verübt. Unbekannte setzten den BMW seiner Mutter in Brand. An die Fassade der Garage sprühten sie die Worte: "Nazischwein, wir kommen wieder". Die AfD setzte den Anschlag in einer Mitteilung in Verbindung mit der Auseinandersetzung im Stadtrat und machte dabei auch OB Jung verantwortlich und forderte dessen Rücktritt.