Brandstiftung im Leipziger Westen: Vonovia-Transporter fackelt ab

Leipzig - In der Nacht auf Samstag fackelte ein Vonovia-Transporter im Leipziger Westen ab.

Der Transporter wurde durch die Flammen stark beschädigt. © 7aktuell.media

Nach Angaben von Polizeisprecher Tom Erik Richter wurde die Behörde gegen 1.30 Uhr von Hinweisgebern über einen Brand in der Rödelstraße informiert.

Vor Ort bestätigte sich die Lage: Die Front eines Opel-Transporters des Wohnungsunternehmen Vonovia stand in Flammen.

Die Feuerwehr konnte diese glücklicherweise schnell löschen, sodass sie nicht auf das restliche Fahrzeug übergriffen.

Der am Opel entstandene Sachschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden, Richter sprach am Samstag aber von einem "erheblichen" Schaden.