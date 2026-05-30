Doppelte Pfefferspray-Attacke bei Leipziger Open-Air-Party: Täter sind 15!

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Im Rahmen des Wasserfests am Bagger Thekla sind am Freitagabend mehrere Personen durch den zweifachen Einsatz von Pfefferspray verletzt worden.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Im Rahmen des Wasserfests am Bagger Thekla sind am Freitagabend mehrere Personen durch den zweifachen Einsatz von Pfefferspray verletzt worden.

Am Freitag startete das Wasserfest Thekla im Leipziger Nordosten.
Am Freitag startete das Wasserfest Thekla im Leipziger Nordosten.  © EHL Media

Gegen 20.10 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei in die Kiebitzstraße im Nordosten Leipzigs alarmiert.

Die beiden Attacken mit dem Reizgas sollen auf TAG24-Nachfrage laut Polizeisprecher Tom Erik Richter jeweils unter freiem Himmel erfolgt sein - einmal auf dem Festgelände selbst und ein zweites Mal auf einem nahe gelegenen Parkplatz.

Zunächst hatte ein 15-Jähriger am Autoscooter-Standort das Pfefferspray versprüht, wodurch eine Frau (21) und ein Mann (27) leicht verletzt wurden. Nachdem der Teenager von der Polizei dingfest gemacht wurde, kam es zu einer zweiten Attacke.

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Ein weiterer 15-Jähriger wurde von einem Gast (27) ausländerfeindlich beleidigt, weshalb der Jugendliche Reizgas einsetzte. "Der 27-Jährige wurde durch Rettungskräfte versorgt", so Richter.

20 Platzverweise seien in der Folge ausgesprochen worden.

Der Polizeisprecher: "Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und zur Strafbarkeit der ausländerfeindlichen Parole wurden aufgenommen."

Mehrere Personen wurden durch Pfefferspray verletzt. Die Polizei ermittelt nun.
Mehrere Personen wurden durch Pfefferspray verletzt. Die Polizei ermittelt nun.  © EHL Media
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Das Wasserfest Thekla wird seit Freitag und noch bis Sonntag im Naturbad Nordost zelebriert. In diesem Jahr ist es die 16. Auflage der Feierlichkeiten.

Erstmeldung am 30. Mai, 10.50 Uhr. Aktualisiert um 12.24 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media

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