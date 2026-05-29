Erst knallt's und dann brennen zwei Autos im Leipziger Osten: 40.000 Euro Schaden

Leipzig - In der Nacht auf Freitag sind bei einem Brand im Leipziger Osten zwei Fahrzeuge sowie die Fassade eines Gebäudes durch die Flammen beschädigt worden.

Das Feuer brach zunächst im vorderen Bereich eines Volvos aus, griff dann schnell auf einen davor geparkten Opel (im Bild) über. © Christian Grube

Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 1.45 Uhr im Stadtteil Volkmarsdorf auf der Torgauer Straße, unweit der Kreuzung Torgauer Straße/Eisenbahnstraße.

"Das Feuer brach zunächst im Frontbereich eines Volvo XC 90 aus und griff anschließend auf einen davor geparkten Opel Corsa über", sagte die Polizeisprecherin. Zeugen hätten zuvor "Knallgeräusche" zwischen den Fahrzeugen gehört.

Die Feuerwehr Leipzig Nordost konnte den Brand jedoch löschen, bevor er auf weitere Fahrzeuge sowie ein angrenzendes Ladengeschäft übergriff. An diesem wurden die Markise, die Außenwerbung, die Verglasung sowie eine davor stehende Mülltonne durch das Feuer beschädigt.