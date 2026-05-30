Doppelte Pfefferspray-Attacke bei Leipziger Stadtteilfest: Mehrere Verletzte

Leipzig - Im Rahmen des Wasserfests am Bagger Thekla sind am Freitagabend mehrere Personen durch den zweifachen Einsatz von Pfefferspray verletzt worden.

Am Freitag startete das Wasserfest Thekla im Leipziger Nordosten. © EHL Media

Gegen 20.35 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei in die Kiebitzstraße im Nordosten Leipzigs alarmiert.

Die beiden Attacken mit dem Reizgas sollen auf TAG24-Nachfrage laut Polizeisprecher Tom Erik Richter jeweils unter freiem Himmel erfolgt sein - einmal auf dem Festgelände selbst und ein zweites Mal auf einem nahe gelegenen Parkplatz.

Dabei wurden mehrere Personen mit Reizungen der Augen und Atemwege leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt.

Die genaue Anzahl der Betroffenen war am Samstagvormittag noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über mögliche Tatverdächtige ist noch nichts bekannt.