Kampf im Gästezimmer: 19-Jährige überwältigt Einbrecherin

Naunhof - Im Naunhofer Ortsteil Albrechtshain (Landkreis Leipzig ) hat eine 19-jährige Hausbewohnerin am Dienstag eine Einbrecherin (22) überwältigt.

Die 19-jährige Hausbewohnerin fixierte die Einbrecherin bis zum Eintreffen der Polizei am Boden. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Laut Polizeisprecher Moritz Peters verschaffte sich die Tatverdächtige über eine Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus, durchsuchte mehrere Räume und füllte ihre Tasche mit Diebesgut.

Die 19-jährige Bewohnerin bemerkte den Raubzug und stellte die Einbrecherin im Gästezimmer.

"Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden konnte die Bewohnerin die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Beamten am Boden festhalten", so Polizeisprecher Peters. "Beide Beteiligten verletzten sich leicht."

Neben dem Diebesgut fanden die Beamten in der Tasche der Widerstand leistenden und mit Beleidigungen um sich werfenden 22-Jährigen auch Drogen.

"Es erfolgte die vorläufige Festnahme und Einlieferung in das Zentrale Polizeigewahrsam", so Peters weiter. "Da die Beschuldigte in der Vergangenheit bereits mehrfach mit ähnlichen Delikten in Erscheinung trat, beantragte die zuständige Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beim Amtsgericht."