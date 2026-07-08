Brutale Attacke in Leipziger Nachtbus: Fahrgast flüchtet verletzt ins Krankenhaus

Leipzig - Ein 46-Jähriger musste in der Nacht zu Dienstag aus einem Linienbus im Leipziger Stadtteil Mockau-Süd flüchten, nachdem ein Fremder ihn brutal zusammengeschlagen hatte.

An dieser Haltestelle ist der Täter zusammen mit einer anderen Person in den Bus eingestiegen. © Christian Grube

Der Betroffene war gegen 3 Uhr mit einem Bus der Linie N6 auf dem Weg nach Hause.

"Nach ersten Erkenntnissen stiegen an der Haltestelle Leonhardstraße zwei Personen in den Bus ein, darunter auch der unbekannte Täter", erklärte der Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Der Unbekannte soll den 46-Jährigen zuerst beschimpft und dann sogar geschlagen haben.

Der verletzte Mann flüchtete an der nächsten Haltestelle aus dem Bus und ging ins Krankenhaus, um seine Verletzungen behandeln zu lassen.

Im Anschluss beschrieb er der Polizei den Täter wie folgt:

dunkelblond-braune Haare, brauner Oberlippenbart

Tätowierung auf dem Oberkörper

Kleidung: beige kurze Hose, Hawaii-Hemd

Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Besonders die Personen, die sich mit im Bus aufgehalten haben, sind gefragt.