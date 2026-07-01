Teenie hält Polizei auf Trab: Als er Anzeige erstattet, landet 16-Jähriger selbst im Knast
Leipzig - Ein 16-Jähriger wollte bei der Leipziger Bundespolizei Anzeige erstatten. Doch er hatte ebenfalls einiges auf dem Kerbholz und sitzt nun selbst in einer sächsischen JVA ein.
Laut Sprecher Dirk Eidam habe der junge Syrer mehrere Polizeidienststellen im Stadtgebiet seit Wochen beschäftigt.
"Dem Syrer wird unter anderem vorgeworfen, mehrfach Personen in S-Bahnen bedroht sowie in einem weiteren Fall eine weibliche Geschädigte körperlich angegriffen und sie mittels Pfefferspray verletzt zu haben", berichtete er.
Polizeilich in Erscheinung getreten sei er zudem unter anderem wegen Bedrohungen, sexueller Belästigungen und schwerer Raubdelikte, bei denen er teilweise Messer benutzt haben soll.
Ende Juni schließlich habe er selbst bei der Bundespolizei Anzeige erstattet. Dabei habe man ihn als Täter einer der genannten Straftaten ausmachen können.
Erst im Krankenhaus, dann in JVA: 16-Jähriger aus dem Verkehr gezogen
Zwar wurde der Teenager danach aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, doch kaum hatte er das Revier verlassen, schluckte er eine komplette Packung Melatonin-Tabletten.
Es handelt sich dabei nicht um Schlaftabletten, sondern um frei verkäufliche Nahrungsergänzungsmittel, die oft als Einschlafhilfe genommen werden.
"Die Einsatzkräfte griffen umgehend ein, nahmen den Mann erneut in Gewahrsam und alarmierten den Rettungsdienst", so der Sprecher. Der 16-Jährige wurde unter Bewachung im Krankenhaus behandelt.
Aufgrund der vielen und teilweise schweren Straftaten wurde U-Haft beantragt und auch durchgesetzt. Der Jugendliche sitzt nun in der JVA Regis-Breitingen, die Ermittlungen gegen ihn laufen.
Titelfoto: EHL Media