Teenie hält Polizei auf Trab: Als er Anzeige erstattet, landet 16-Jähriger selbst im Knast

Leipzig - Ein 16-Jähriger wollte bei der Leipziger Bundespolizei Anzeige erstatten. Doch er hatte ebenfalls einiges auf dem Kerbholz und sitzt nun selbst in einer sächsischen JVA ein.

Der 16-Jährige wandte sich als Geschädigter an die Bundespolizei. Das war aus seiner Sicht wohl nicht die beste Idee. (Symbolbild) © EHL Media

Laut Sprecher Dirk Eidam habe der junge Syrer mehrere Polizeidienststellen im Stadtgebiet seit Wochen beschäftigt.

"Dem Syrer wird unter anderem vorgeworfen, mehrfach Personen in S-Bahnen bedroht sowie in einem weiteren Fall eine weibliche Geschädigte körperlich angegriffen und sie mittels Pfefferspray verletzt zu haben", berichtete er.

Polizeilich in Erscheinung getreten sei er zudem unter anderem wegen Bedrohungen, sexueller Belästigungen und schwerer Raubdelikte, bei denen er teilweise Messer benutzt haben soll.

Ende Juni schließlich habe er selbst bei der Bundespolizei Anzeige erstattet. Dabei habe man ihn als Täter einer der genannten Straftaten ausmachen können.