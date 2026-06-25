40-Jähriger unter Drogen: Frauen beleidigt, Polizisten verletzt

Eilenburg - Er beleidigte zwei Frauen in einer S-Bahn, folgte ihnen, bis sie schließlich die Polizei riefen: In Eilenburg haben Beamte in der Nacht zu Donnerstag einen 40-Jährigen festgenommen. Als die Gesetzeshüter ihn fassten, soll er zwei von ihnen noch verletzt haben.

Die Polizei in Eilenburg ermittelt gegen einen 40-Jährigen, nachdem dieser nicht nur zwei Frauen beleidigt und verfolgt haben soll, sondern auch zwei Polizisten verletzte. (Symbolbild) © foottoo/123rf

Die Beleidigungen sollen bereits in der Bahn auf dem Weg von Leipzig nach Eilenburg begonnen haben. Als die beiden Frauen ausstiegen, sei der Mann ihnen durch die Innenstadt gefolgt und habe sie weiter beleidigt, wie Polizeisprecher Moritz Peters am Donnerstag mitteilte.

Weil die Frauen sich bedroht fühlten, riefen sie schließlich die Polizei.

Beamte des Polizeireviers Eilenburg eilten zu Hilfe, konnten den Deutschen nach kurzer Flucht stellen und kontrollieren. Dabei habe er erheblichen Widerstand geleistet, wodurch sowohl eine 32-jährige Polizistin als auch ein 57-jähriger Beamter leicht verletzt wurden.

Ein Drogenschnelltest habe positiv auf Amphetamine reagiert. Im Rucksack des Mannes sollen die Gesetzeshüter zudem Ampullen mit Flüssigkeiten gefunden haben, bei denen es sich laut der Behörde wahrscheinlich um Betäubungsmittel handelt.

Die Polizisten stellten die Ampullen sicher. Nachdem dem Mann Blut zur weiteren Kontrolle abgenommen worden war, konnte er von dannen ziehen.