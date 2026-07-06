Zeugen gesucht: Kleinanzeigen-Verkauf endet mit gezückter Waffe

Leipzig - Ein vermeintlich harmloses Inserat bei Kleinanzeigen endete für einen 46-jährigen Leipziger am Sonntag in einem bewaffneten Raubüberfall. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend in der Alten Straße in Plagwitz. © Christian Grube

Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr in der Alten Straße in Plagwitz. Zuvor hatte ein Mann Interesse an einem inserierten Smartphone gezeigt und ein Treffen vereinbart.

Nach TAG24-Informationen hatte der Unbekannte das Handy im Hausflur dann an sich genommen und plötzlich eine Waffe hervorgezogen. Im Anschluss lief der Räuber davon.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: