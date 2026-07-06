Zeugen gesucht: Kleinanzeigen-Verkauf endet mit gezückter Waffe
Leipzig - Ein vermeintlich harmloses Inserat bei Kleinanzeigen endete für einen 46-jährigen Leipziger am Sonntag in einem bewaffneten Raubüberfall. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr in der Alten Straße in Plagwitz. Zuvor hatte ein Mann Interesse an einem inserierten Smartphone gezeigt und ein Treffen vereinbart.
Nach TAG24-Informationen hatte der Unbekannte das Handy im Hausflur dann an sich genommen und plötzlich eine Waffe hervorgezogen. Im Anschluss lief der Räuber davon.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen.
Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:
- circa 20 bis 25 Jahre alt
- etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß
- dunkle, fettige Haare und ungepflegter Kinnbart
- braune Augen
- Bekleidung: heller Wollpullover, gestrickte Wollkapuze mit schwarzem Symbol, Multifunktionshose
Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Täter oder zum Sachverhalt geben können oder etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 melden.
Titelfoto: Christian Grube