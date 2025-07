15.07.2025 12:27 Polizeieinsatz am Cossi: Diebe brechen in Schiffe ein und stehlen Bargeld

Einsatz auf dem Wasser für Leipzigs Polizei: In gleich zwei Boote auf dem Cospudener See brachen in der Nacht zu Montag Langfinger ein.

Von Eric Mittmann

Markkleeberg - Einsatz auf dem Wasser für Leipzigs Polizei: In gleich zwei Boote auf dem Cospudener See brachen in der Nacht zu Montag Langfinger ein. Alles in Kürze Diebe brechen in zwei Schiffe am Cospudener See ein.

Täter stehlen Bargeld im niedrigen dreistelligen Betrag.

Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Polizei sichert Spuren und leitet Ermittlungen ein.

Einsatz erfolgte im Zeitraum von Sonntag, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 10 Uhr. Mehr anzeigen Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Schiffen, dann durchsuchten sie deren Innenräume nach Bargeld und Wertgegenständen. (Archivbild) © Alexander Bischoff Wie Polizeisprecher Tom Richter am Dienstag mitteilte, schlugen die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montagmorgen, 10 Uhr, zu. Ihr Ziel: zwei Schiffe, die am Hafen des Sees festgemacht waren. Die Einbrecher verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der Schiffe und durchsuchten diese anschließend. Dabei stießen sie neben Bargeld im niedrigen dreistelligen Betrag auch auf Wertgegenstände. Mit ihrer Beute in den Taschen verschwanden die Diebe in unbekannte Richtung. Laut Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf beiden Schiffen auf circa 1000 Euro. Beamte des Polizeireviers Leipzig-Südost sicherten vor Ort Spuren und leiteten Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Titelfoto: Alexander Bischoff