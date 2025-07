5000 Euro Schaden: Superblitzer in Leipzig beschmiert und angezündet

Leipzig - Erneut ist einer der sogenannten Superblitzer in Leipzig das Ziel von Vandalismus geworden.

Der sogenannte Enforcement Trailer war in der Nacht zu Dienstag an der Lützner Straße abgestellt. © EHL Media

Wie Polizeisprecherin Britta Herlemann gegenüber TAG24 mitteilte, griffen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen der Enforcement Trailer an, der an der Lützner Straße abgestellt war.

"Die Täter beschmierten den Trailer zunächst mit lila Farbe, dann setzten sie ihn in Brand", so die Polizeisprecherin.

Der mobile Blitzer mit dem futuristischen Design wurde dabei schwer in Mitleidenschaft gezogen. Herlemann zufolge beläuft sich der Schaden auf circa 5000 Euro.

Das betroffene Gerät soll jedoch noch einsatzfähig sein.

Der Polizei soll der Fall gegen 7.30 Uhr bekannt geworden sein. Sie ermittelt nun wegen Brandstiftung.