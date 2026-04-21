Busfahrer wird mit Beil bedroht: Kollegen überwältigen Täter

Leipzig - Mutige Busfahrer und ein Passant konnten am Montagabend in Leipzig einen Kollegen retten. Er wurde mit einem Beil bedroht.

Gemeinsam überwältigten die Busfahrer den Angreifer. (Symbolbild) © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Dienstagvormittag mitteilte, fragte ein 22-jähriger Deutscher am Montag gegen 16.15 Uhr einen Busfahrer (43) an der Haltestelle Schönauer Ring nach einer Zigarette.

Der Fahrer verneinte das. Daraufhin bedrohte der 22-Jährige ihn mit einem Beil.

Zwei weitere Busfahrer (43 und 40) schritten ein und brachten den Tatverdächtigen zu Boden. Ein Passant sicherte währenddessen das Beil, bis die dazu gerufene Polizei eintraf.

Der 40-jährige Retter und der Tatverdächtige wurden verletzt. Der Busfahrer wurde ambulant medizinisch behandelt, der 22-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dies aber nicht und er wurde noch am Abend wieder freigelassen.