LVB nach Prügel-Attacke auf Busfahrer durch 13-Jährigen: "Bisher nicht für uns ansprechbar"

Leipzig - Diese Tat schockierte in der vergangenen Woche die Messestadt: Ein Busfahrer soll von einem 13-Jährigen ins Krankenhaus geprügelt worden sein. Jetzt haben sich auch die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) zu Wort gemeldet.

Die Tat geschah am Mittwochabend in einem Bus der Linie 90. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

"Als Kolleginnen und Kollegen, Geschäftsführung und Betriebsrat sind wir erschüttert und tun alles, um die Polizei bei der Aufklärung zu unterstützen", erklärte LVB-Sprecher Marc Backhaus auf Anfrage von TAG24.

Man stehe mit den Angehörigen des verletzten Busfahrers in Kontakt, "der bisher nicht für uns ansprechbar ist". Angaben zum Gesundheitszustand des Kollegen, dem man gute Besserung wünsche, werde man jedoch nicht machen.

Einem Bericht der Bild zufolge soll er durch mehrere Kopfstöße so schwer verletzt worden sein, dass er im Koma liege. Dazu wollte sich weder Backhaus noch die Polizei äußern.

Sprecher Moritz Peters konnte TAG24 jedoch bestätigen, dass der 13-jährige Verdächtige irakischer Staatsangehöriger ist.

Der Jugendliche soll dem Busfahrer am vergangenen Mittwochabend die Verletzungen zugefügt haben, nachdem dieser ihn und die dazugehörige Gruppe in einem Fahrzeug der Linie 90 aufgefordert hatte, sich leiser zu verhalten. Strafrechtlich wird der mutmaßliche Täter wohl nichts befürchten müssen, da er noch nicht strafmündig ist.