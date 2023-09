Demo nach Haus-Räumung: Aktivisten besetzen nächstes Haus in Leipzig

Leipzig - Nachdem die Polizei ein von Aktivisten besetztes Haus am Montag geräumt hatte, kündigten die Besetzer eine Demo gegen das Vorgehen an. Im Zuge des Protests wurde ein neues Haus im Leipziger Osten besetzt.

Eine unbekannte Anzahl an Aktivisten hält sich im Inneren des besetzten Gebäudes auf. © livereport Leipzig

Wie die Initiative "Leipzig besetzen" am Dienstagabend mitteilte, hat eine unbekannte Anzahl an Demonstranten ein Gebäude in der Ludwigstraße 96 besetzt.

"Eine Gruppe hat aus Solidarität die ... besetzt! Sie fordern genauso wie wir ein soziales Zentrum in unserem Viertel und wollen das Helium zurück! Kommt schnell vom Massencornern hier her!", so die Aktivisten auf der Plattform "X".

Die Einsatzkräfte der Polizei eilten zur Stelle. Ersten Erkenntnissen von vor Ort nach sollen die Aktivisten Straßenblockaden errichtet haben, auch Pyrotechnik kam bereits zum Einsatz. Ein Polizeihubschrauber überwachte das Geschehen aus der Luft.