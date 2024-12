Dreiste Diebe klauen Fahrzeuge aus Autohaus - lassen aber auch eines da

Leipzig - Wilde Verfolgungsjagd endet im Unterholz: Dreiste Autodiebe haben in der Nacht auf Dienstag im Leipziger Westen zugeschlagen, sich aber kurz danach mit einem geklauten Fahrzeug erwischen lassen.

Dort fand sich allerdings auch ein Opel Mokka wieder, der in der vergangenen Woche in einem anderen Autohaus geklaut worden war. Dieser wurde sichergestellt.

Dort wurde in der Nacht zuvor von Unbekannten eine Scheibe an einem Bürogebäude eingeschlagen und mindestens zwei Fahrzeuge gestohlen, ein Kia Ceed und ein Jeep Compass - außerdem die Kennzeichen (B-QW 4167) eines Fiat Ducato, der auf dem Gelände stand.

Laut Polizeisprecherin Josephin Sader sei den Beamten am Dienstag gegen 7.45 Uhr ein Einbruch in einem Autohaus im Stadtteil Burghausen-Rückmarsdorf gemeldet worden.

Die Streife verfolgte den Wagen, konnte aber die Täter nicht schnappen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Noch während die Beamten vor Ort waren, erfuhren sie gegen 10.30 Uhr, dass eine Streife im Stadtteil Grünau einen Jeep Compass verfolgte, der die Jupiterstraße entlangraste.

"Der Jeep fuhr weiter über die Uranusstraße in die Saturnstraße und kam dort von der Fahrbahn ab", so Sader weiter. "Im weiteren Verlauf fuhr das Fahrzeug in ein Waldstück, überfuhr mehrere Bäume und kam im Dickicht zum Stehen. Dabei wurde der Jeep Compass im Frontbereich beschädigt."

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Auto tatsächlich um den in der Nacht geklauten Jeep handelte und an ihm die Kennzeichen des abgestellten Opels angebracht waren.

Der oder die Tatverdächtigen konnten zu Fuß fliehen und auch später nicht mehr gefunden werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie besonders schweren Diebstahls aufgenommen, außerdem wurde der Kia zur Fahndung ausgeschrieben.