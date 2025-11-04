Dreister Pflegedienst-Betrüger bringt 95-Jährige um ihre Ersparnisse
Kitzscher - Immer wieder werden Senioren in und um Leipzig zum Opfer fieser Betrugsmaschen. In Kitzscher (Landkreis Leipzig) setzte ein Täter die Messlatte der moralischen Verwerflichkeit nun noch ein ganzes Stück tiefer.
Wie Polizeisprecher Tom Richter mitteilte, klingelte ein unbekannter Täter am Montag gegen 11.45 Uhr in der Oststraße 24 bei einer 95-Jährigen.
Der Mann gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus, der zur Kontrolle komme. Zudem machte er der Seniorin glaubhaft, dass sie noch eine Unterschrift für eine Dienstleistung tätigen müsse.
"Als die Geschädigte in die Wohnung ging, folgte der Täter dieser und entwendete Bargeld in vierstelliger Höhe aus der Wohnung", sagte Polizeisprecher Richter. "Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung."
Das Polizeirevier Borna hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, Unbekannten nicht ohne Weiteres die Haustür zu öffnen.
"Seien Sie skeptisch und ermöglichen Sie im Zweifelsfall niemandem Zugang zu Ihrer Wohnung", so der Polizeisprecher.
