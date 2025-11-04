Dreister Pflegedienst-Betrüger bringt 95-Jährige um ihre Ersparnisse

Kitzscher - Immer wieder werden Senioren in und um Leipzig zum Opfer fieser Betrugsmaschen. In Kitzscher (Landkreis Leipzig) setzte ein Täter die Messlatte der moralischen Verwerflichkeit nun noch ein ganzes Stück tiefer.

Der Mann gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa/dpa-tmn

Wie Polizeisprecher Tom Richter mitteilte, klingelte ein unbekannter Täter am Montag gegen 11.45 Uhr in der Oststraße 24 bei einer 95-Jährigen.

Der Mann gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus, der zur Kontrolle komme. Zudem machte er der Seniorin glaubhaft, dass sie noch eine Unterschrift für eine Dienstleistung tätigen müsse.

"Als die Geschädigte in die Wohnung ging, folgte der Täter dieser und entwendete Bargeld in vierstelliger Höhe aus der Wohnung", sagte Polizeisprecher Richter. "Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung."