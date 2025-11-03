Nach mehreren Explosionen: Polizei schnappt Leipziger Serien-Sprenger

Leipzig - Der Polizei gelang es, einen mutmaßlichen Automaten-Sprenger zu schnappen. Dieser trieb mehrfach im Umkreis von Leipzig sein Unwesen und verursachte mit seinen Taten einen Schaden in fünfstelliger Höhe.

Unter anderem auf den Automaten an der S-Bahn-Haltestelle Völkerschlachtdenkmal hat er es abgesehen. (Archivbild) © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nachdem ein Richter Haftbefehl gegen den 29-jährigen Verdächtigen erlassen hatte, fuhr die Kriminalpolizei am Donnerstagmorgen zu seiner Wohnung in einem Ortsteil von Borna und nahm den Mann fest.

Zusätzlich durchsuchten die Beamten sein Heim und wurden fündig.

Neben Cannabis beschlagnahmten sie auch Gegenstände, die wahrscheinlich in Verbindung mit seinen Taten stehen.

Dem bereits vielfach vorbestraften Deutschen wird vorgeworfen, in drei Fällen Fahrkartenautomaten gesprengt und das darin befundene Geld entwendet zu haben.

TAG24 berichtete über die Vorfälle am 8. Juni in der Prager Straße in Leipzig, am 14. Juli am Bahnhof Böhlen sowie am 13. August in Markkleeberg-Gaschwitz.

Zu dem geklauten Geld kommen auch noch die Sachschäden hinzu, welche sich auf insgesamt etwa 60.000 Euro belaufen. Zudem kam es in zwei Fällen zu Einschränkungen im Bahnverkehr.