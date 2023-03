Drohne legt Flugverkehr am Airport Leipzig/Halle lahm! Jetzt ermittelt die Polizei

Schkeuditz - Eine Drohne hat am Sonntagabend den Flugverkehr am Airport Leipzig /Halle lahmgelegt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr aufgenommen.

Die Hubschrauber-Besatzung verfolgte die Drohne in Richtung Schkeuditz, bis sie verschwand. Am Boden suchten mehrere Kräfte des Polizeireviers-Leipzig Nord und der Bundespolizei den Bereich großräumig nach möglichen Drohnenführern ab, konnten jedoch niemanden feststellen.

Ein DHL-Flugzeug, für welches eine Landung in dem Zeitraum vorgesehen war, musste nach Hannover umgeleitet werden. Vier Frachtmaschinen konnten erst verspätet starten.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Besatzung eines Hubschraubers der Bundespolizei die Drohne gegen 21.45 Uhr entdeckt. Da sie sich in der Sicherheitszone bewegte, musste der Flugverkehr für knapp eine Stunde eingestellt werden.

Bereits in der Nacht zu Sonntag war gegen 2 Uhr eine Drohne in der Nähe des Flughafens gesichtet worden. In diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz.