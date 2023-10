14.10.2023 17:05 Dummer Jungenstreich in Leipzig: Springbrunnen wird zum Seifenblasenspender!

Unbekannte haben am Samstag eine unbekannte Substanz in den Springbrunnen am Ringcafe gegeben, wodurch es zu einer starken Blasenbildung kam.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Wollte da jemand eine wilde Schaumparty im Leipziger Zentrum feiern? Unbekannte haben am Samstag eine ebenso unbekannte Substanz in den Springbrunnen am Ringcafé gegeben. Um das ganz zu säubern, musste schließlich die Stadtreinigung ran. © 7aktuell.de | Eric Pannier Streifenbeamte der Polizei trauten ihren Augen kaum, als sie am Nachmittag auf dem Leipziger Ring unterwegs waren und es plötzlich zahlreiche Seifenblasen auf die Fahrbahn wehte. Ursprung der Überraschung: Der Springbrunnen vor dem Ring Café. Unbekannte hatten offenbar eine noch unbekannte Substanz in das Wasser des Brunnens gegeben, wodurch es schließlich zur Seifenbildung kam. "Wir gehen von Seife oder Spülmittel aus", erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Leipzig Crime Leipziger Fußballfan an Bahnhof angegriffen und beleidigt: Polizei sucht Zeugen Weil starker Wind die Blasen auf die Ringfahrbahn wehte, musste die Stadtreinigung hinzugezogen werden, um die Straße von der Substanz zu säubern. Durch die Substanz war es zu einer starken Schaum- und Blasenbildung gekommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Die Polizei ermittelt nun, wer hinter dem Streich steckt.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier