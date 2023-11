Einbrecher (34) sprengt Glastür von Supermarkt, kurz darauf klicken die Handschellen

Der Möchtegern-Einbrecher sprengte die Tür, doch statt sich im Laden zu bedienen, machte er sich aus dem Staub. Weit kam er dabei allerdings nicht. Die Polizei stellte ihn noch im Bereich des Tatorts. (Symbolbild) © chalabala/123rf

Der Langfinger hatte es Freitagnacht auf einen Supermarkt an der Dieskaustraße abgesehen. Statt still und heimlich in das Gebäude einzudringen, entschied er sich jedoch lieber für den großen Auftritt: Mithilfe eines bislang unbekannten Sprengmittels jagte er kurzerhand die Glastür des Marktes in die Luft.

Selbst für ihn war das offenbar zu viel des Guten. Denn statt sich anschließend im Laden zu bedienen, nahm der Mann schnell Reißaus und entfernte sich vom Tatort.

Zeugen hatten den Pechvogel jedoch schon längst bemerkt und konnten ihn problemlos beschreiben, als die Polizei eingetroffen war.

Als sie den Bereich um den Supermarkt kurz darauf absuchten, stellten sie den Mann.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5000 Euro geschätzt.