Einbrecher stehlen BMWs in Leipzig! In Colditz war die Tour zu Ende

Leipzig/Colditz - Ein Trio besonders dreister Diebe ist am Samstag der Leipziger Polizei ins Netz gegangen.

In Leipzig haben Einbrecher zwei BMWs gestohlen. Zwei der Diebe befinden sich inzwischen hinter Gittern. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Einbrecherbande war in der Nacht zu Samstag über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus an der Rathenaustraße eingestiegen. Im Eingangsbereich fanden die Langfinger drei Fahrzeugschlüssel, mit denen sie zwei im Hof abgestellte BMWs stahlen.

Weit kamen die Täter allerdings nicht: Noch am Samstagmorgen konnte die Polizei die Autos in der Badergasse in Colditz feststellen. Die Kennzeichen waren bereits durch gestohlene Nummernschilder ausgetauscht worden.

Kurz darauf näherten sich zwei Männer (25/deutsch, 35/portugiesisch) und eine Frau (43/deutsch) den Fahrzeugen. Die Polizisten forderten sie zum Stehenbleiben auf. Die Frau und der 25-Jährige kamen dem nach. Der 35-Jährige flüchtete, konnte jedoch wenig später ebenfalls von der Polizei gestellt werden, wobei er Widerstand leistete.

Bei der Durchsuchung des Trios fanden die Beamten alle drei gestohlenen Fahrzeugschlüssel. Der 35-Jährige hatte zudem unerlaubte Pyrotechnik, Betäubungsmittel und eine Gasdruckwaffe bei sich.