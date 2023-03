Kindergarten-Einbruch mit Folgen: Täter klaut Autoschlüssel, Bargeld und Bankkarten

Der Täter ließ eine Handtasche mitgehen und gelangte so an den Autoschlüssel eines Smarts. (Symbolbild) © 123rf/algre

Nach Angaben von Polizeisprecher Markus Hirsch öffnete der bislang unbekannte Täter gegen 8 Uhr morgens das Fenster eines Kindergartens in Lindenau und klaute eine Handtasche aus dem Inneren.

In der Tasche befanden sich persönliche Gegenstände, Bankkarten - und der Schlüssel eines vor dem Gebäude geparkten Smarts mit Leipziger Kennzeichen. Der Täter gelangte so in den Wagen und flüchtete in ihm vom Ort des Geschehens.

Doch noch war er nicht zufrieden: "Der unbekannte Tatverdächtige versuchte daraufhin, in einer Bankfiliale Auskünfte über das Konto zu erhalten", erklärte der Sprecher. "Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde der Bankangestellte jedoch misstrauisch und verweigerte diese."

Erst als der Mitarbeiter die Kontoinhaberin kontaktiere, flog der Diebstahl auf und die Bankkarten wurden sofort gesperrt.

Am Nachmittag wurde der gestohlene Wagen dann in der Merseburger Straße aufgefunden, die Spurensicherung kam bereits zum Einsatz.