Heiße Spur im Mordfall Liliya Gerr (†48): Verdächtiger eingekreist, Gartensparte im Fokus

Leipzig - Erst war es nur ein Vermisstenfall, jetzt jagt die Polizei einen mutmaßlichen Mörder. Im Fall der Anfang Februar am Kulkwitzer See in Leipzig tot aufgefundenen Liliya Gerr (†48) hat die Kripo einen Verdächtigen im Visier. Doch noch fehlen mehrere Puzzleteile, um das Verbrechen aufklären zu können. Deshalb gingen die Ermittler am gestrigen Freitag in die Offensive.