Einbruchsserie versetzt sächsische Stadt in Angst: Täter vom Cossi geschnappt
Leipzig - Wenn Winter wird, haben Einbrecher Hochsaison: Morgens ist es lange dunkel, der Abend bricht schon am Nachmittag herein - das nutzen Kriminelle aus. So auch in Leipzig und Umgebung, wo sich zuletzt Einbrüche gehäuft haben.
Beliebtes Ziel der Übeltäter sind Einfamilienhäuser, zuletzt auch häufiger in Markkleeberg. Eine regelrechte Einbruchsserie fand dort schon am 14. November ihren Anfang, wie die Leipziger Polizei kürzlich erklärte.
Demnach waren Unbekannte zwischen 7.30 und 20 Uhr im Sonnenweg über den Balkon in ein Haus eingedrungen, klauten Schmuck und andere Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.
Weil sich Fälle wie dieser häufen, war die Polizei mit ihrem Präventionsmobil am Montagnachmittag auf dem Parkplatz vom Marktkauf im Einsatz, um die Bürger unter dem Motto "Schützen Sie Ihr Zuhause" zu unterstützen.
Dabei stellte sich auch heraus, dass nach einer Einbruchsserie am Cospudener See, die im Sommer Ladenbesitzer und Gastronomen betroffen hatte, die Täter gestellt werden konnten.
Laut Mario Luda, Direktor des Polizeireviers Leipzig-Südost, habe man die Streifentätigkeit in dem Bereich verstärkt und der Erfolg konnte in Zusammenarbeit mit Mitbürgern verbucht werden. Es sei zudem eine Ermittlungsgruppe gebildet worden.
Polizei gibt Tipps: So könnt Ihr Euch vor Einbrechern schützen
Bei den Fällen in den Einfamilienhaussiedlungen gehe man aufgrund der Nähe zu Autobahnen und B2 von reisenden Tätern aus, die in der Dunkelheit schnell an- und abreisen.
"Hier brauchen wir auch die Unterstützung der Bevölkerung", so Mario Luda am Montag. "Bitte passen Sie auf Ihr Eigentum auf. [...] Bei verdächtigen Menschen oder Fahrzeugen, rufen Sie uns an, wir kommen und versuchen alles aufzuklären, um die Diebstahlserie zu beenden."
Am Präventionsmobil konnten sich die Bürger auch hinsichtlich Sicherheitsmaßnahmen an ihren Häusern beraten lassen.
Grundsätzlich lautet die Devise: Vorsicht ist besser als Nachsicht! Dazu gehört nicht nur das Verschließen von Fenstern und Türen bei Abwesenheit oder auch der vermeintlich zur Sicherheit im Garten deponierte Zweitschlüssel.
Die Polizei gibt außerdem auf der Webseite www.k-einbruch.de verschiedene Tipps, wie Ihr Euer Zuhause besser vor Einbrechern schützen könnt.
Titelfoto: Bildmontage: Silvio Bürger, Alexander Bischoff