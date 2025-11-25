Einbruchsserie versetzt sächsische Stadt in Angst: Täter vom Cossi geschnappt

Leipzig - Wenn Winter wird, haben Einbrecher Hochsaison: Morgens ist es lange dunkel, der Abend bricht schon am Nachmittag herein - das nutzen Kriminelle aus. So auch in Leipzig und Umgebung, wo sich zuletzt Einbrüche gehäuft haben.

Die Polizei hilft Bürgern, ihr Zuhause vor Einbrechern zu schützen. © Silvio Bürger

Beliebtes Ziel der Übeltäter sind Einfamilienhäuser, zuletzt auch häufiger in Markkleeberg. Eine regelrechte Einbruchsserie fand dort schon am 14. November ihren Anfang, wie die Leipziger Polizei kürzlich erklärte.

Demnach waren Unbekannte zwischen 7.30 und 20 Uhr im Sonnenweg über den Balkon in ein Haus eingedrungen, klauten Schmuck und andere Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.

Weil sich Fälle wie dieser häufen, war die Polizei mit ihrem Präventionsmobil am Montagnachmittag auf dem Parkplatz vom Marktkauf im Einsatz, um die Bürger unter dem Motto "Schützen Sie Ihr Zuhause" zu unterstützen.

Dabei stellte sich auch heraus, dass nach einer Einbruchsserie am Cospudener See, die im Sommer Ladenbesitzer und Gastronomen betroffen hatte, die Täter gestellt werden konnten.

Laut Mario Luda, Direktor des Polizeireviers Leipzig-Südost, habe man die Streifentätigkeit in dem Bereich verstärkt und der Erfolg konnte in Zusammenarbeit mit Mitbürgern verbucht werden. Es sei zudem eine Ermittlungsgruppe gebildet worden.