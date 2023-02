Eingeschlagene Scheiben und beschädigte Autos nach spontaner Demo in Leipzig

Leipzig - Am Rande einer spontanen Demo im Leipziger Osten wurden die Schaufenster einiger Büros beschädigt.

Die Polizei konnte vor Ort keine Demo-Teilnehmer mehr stellen. © News5/Grube

Nach Angaben der Polizei sammelten sich am Samstagabend gegen 20 Uhr knapp 40 Personen im Bereich der Lilienstraße im Leipziger Osten.

Hintergrund der Demonstration war unter anderem die Räumung des Protest-Camps "Heibo" in Ottendorf-Okrilla.

Der Demo-Aufzug setzte sich in Richtung Eisenbahnstraße in Bewegung und zog eine Spur der Verwüstung hinter sich her.

Unter anderem eine Bankfiliale und Privatautos wurden von den Demonstrierenden beschädigt und beschmiert. Auf dem Boden abgelegte Krähenfüße sollen außerdem ein eintreffendes Polizeiauto beschädigt haben.

Der Demo-Aufzug löste sich unerkannt auf.