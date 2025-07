Einsatz mit Spürhund: Spätis im Leipziger Osten durchsucht

Leipzig - Einsatz mit Spürhund am Dienstagmittag: Im Leipziger Osten sind Spätis durchsucht worden.

Alles in Kürze

Im Leipziger Osten wurden am Dienstagmittag Spätis durchsucht. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter am Mittwoch auf TAG24-Nachfrage sagte, handelte es sich um Gewerbekontrollen.

So seien Spätverkäufe am Torgauer Platz und in der Eisenbahnstraße Ziel des gemeinsamen Einsatzes von Polizei, Kriminalpolizei und Ordnungsamt gewesen.