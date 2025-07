Feuerteufel versetzt Bewohner der Langen Lene in Angst: Anklage gegen Serien-Brandstifter

Heino E. (heute 40) wurde bereits 2018 wegen Brandstiftung zu einer langen Haftstrafe verurteilt. (Archivbild) © Thomas Türpe

Heino E. (40) wird vorgeworfen, im November und Dezember vergangenen Jahres sowie Ende Januar insgesamt viermal Feuer in Leipzigs längstem Wohnhaus im Stadtteil Probstheida gelegt zu haben.

Die Brände brachen jeweils im Keller der Langen Lene in der Lene-Voigt-Straße aus. In dem Wohnblock lebte der Beschuldigte bis zu seiner Festnahme am 2. Februar selbst. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Laut Staatsanwaltschaft werde dem 40-Jährigen schwere Brandstiftung und versuchte Brandstiftung sowie gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Last gelegt.

Insgesamt elf Personen erlitten bei den Bränden am 5. November und 2. Dezember Rauchgasvergiftungen. Drei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand außerdem ein Schaden von rund 900.000 Euro.