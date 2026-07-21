Mehrere Verletzte bei Streit im Leipziger Zentrum: 18-Jähriger in U-Haft

Leipzig - Nach einer Auseinandersetzung mit drei verletzten jungen Männern mitten im Herzen von Leipzig konnte noch am Wochenende ein Verdächtiger dingfest gemacht werden. Er ist gerade erst 18 Jahre alt.

Die Polizei sperrte den kompletten Innenhof am Museum der Bildenden Künste nach der Tat ab. © LeipzigFireFighter

Laut Polizeisprecherin Susanne Lübcke sei der 18-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit im Laufe der Ermittlungen ausfindig gemacht und am Sonntag vorläufig festgenommen worden. Er war nach dem verheerenden Streit zunächst vom Ort des Geschehens geflüchtet.

"Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den jungen Mann am 20. Juli 2026 durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Leipzig ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erlassen", hieß es.

Der Tatverdächtige sitzt mittlerweile in einer Jugendstrafanstalt in U-Haft.

Am Samstagabend gegen 19.10 Uhr war es im Bereich der Katharinenstraße zu der Auseinandersetzung gekommen, bei der drei junge Männer verletzt wurden.

Während ein 16- und ein 17-Jähriger nach der medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus wieder nach Hause konnten, befindet sich ein 20 Jahre alter Mann noch immer in einer Klinik in ärztlicher Behandlung. Er war mit einem gefährlichen Gegenstand schwer verletzt worden.