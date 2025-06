Ernüchternde Bilanz: Nur 19 Anklagen nach "Tag X"

Leipzig - Zwei Jahre nach dem sogenannten " Tag X " in Leipzig ist ein Großteil der Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs des schweren Landfriedensbruchs eingestellt.

Zudem stelle das Vorgehen einen schwerwiegenden Eingriff in die Versammlungsfreiheit dar, kritisierte Nagel.

In gerade einmal 19 Verfahren reichte es zur Anklage und damit in weniger als anderthalb Prozent aller Fälle.

Die Polizei hatte am 3. Juni 2023 nach der Auflösung einer angemeldeten antifaschistischen Versammlung in der Südvorstadt und einer gewaltsamen Eskalation durch wenige Personen insgesamt 1324 Menschen bis zu elf Stunden lang in einem "Kessel" festgehalten und anschließend eine hohe Zahl von Verfahren eingeleitet.