18-Jährige erwischt Einbrecher in ihrer Wohnung, plötzlich wird sie von ihnen bedroht
Leipzig - Eine 18-Jährige sowie ihr Freund (20) erwischen Einbrecher in ihrer Wohnung. Während der 20-Jährige flieht, wird die junge Frau von den Tätern bedroht. Die Polizei ermittelt - und sucht dabei Zeugen des brutalen Vorfalls.
Dieser hatte sich laut den Ermittlern am frühen Samstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, ereignet. Schauplatz: eine Wohnung in der Stiftsstraße im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg.
Die drei Einbrecher sollen sich demnach gewaltsam Zugang zur Wohnung der 18-Jährigen verschafft haben, während diese nicht zu Hause war.
Als die junge Frau dann mit ihrem Partner nach Hause kam, sei die Situation eskaliert: Während ihr Freund flüchtete und dabei von einem der Täter verfolgt wurde, bedrohten die beiden anderen Männer die 18-Jährige mit einem gefährlichen Gegenstand, wie die Polizei mitteilte.
Die Einbrecher sollen verschiedene Gegenstände unbekannten Werts entwendet und in einer orangen Plastiktüte verstaut haben. Anschließend seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden.
Polizei gibt Beschreibung der drei Täter heraus
Die Leipziger Kriminalpolizei hat in dem Fall inzwischen Ermittlungen wegen besonders schweren Raubes sowie eines Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet dabei Zeugen um Hilfe.
Dazu wurden auch Beschreibungen der drei unbekannten Täter veröffentlicht:
Täter 1
- Circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß
- Etwa 17 bis 18 Jahre alt
- Trug ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle, lange Hose
Täter 2
- Circa 1,85 Meter groß
- Etwa 19 Jahre alt
Täter 3
- Circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß
- Etwa 19 Jahre alt
Hinweisgeber, die Informationen zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen liefern können, werden gebeten, sich bei der Leipziger Kriminalpolizei unter Tel. 0341/96646666 zu melden.
Titelfoto: Christian Grube