18-Jährige erwischt Einbrecher in ihrer Wohnung, plötzlich wird sie von ihnen bedroht

Leipzig - Eine 18-Jährige sowie ihr Freund (20) erwischen Einbrecher in ihrer Wohnung. Während der 20-Jährige flieht, wird die junge Frau von den Tätern bedroht. Die Polizei ermittelt - und sucht dabei Zeugen des brutalen Vorfalls.

In der Stiftsstraße in Reudnitz-Thonberg ist es am Samstagmorgen zu einem besonders brutalen Einbruch gekommen: Als eine 18-Jährige und ihr Freund (20) die Täter erwischten, wurde die junge Frau von ihnen bedroht. © Christian Grube

Dieser hatte sich laut den Ermittlern am frühen Samstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, ereignet. Schauplatz: eine Wohnung in der Stiftsstraße im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg.

Die drei Einbrecher sollen sich demnach gewaltsam Zugang zur Wohnung der 18-Jährigen verschafft haben, während diese nicht zu Hause war.

Als die junge Frau dann mit ihrem Partner nach Hause kam, sei die Situation eskaliert: Während ihr Freund flüchtete und dabei von einem der Täter verfolgt wurde, bedrohten die beiden anderen Männer die 18-Jährige mit einem gefährlichen Gegenstand, wie die Polizei mitteilte.

Die Einbrecher sollen verschiedene Gegenstände unbekannten Werts entwendet und in einer orangen Plastiktüte verstaut haben. Anschließend seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden.