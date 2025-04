Explosion auf Leipziger Grundstück zerstört Solardach: Attacke gegen Musk und Tesla?

Auf diesem Grundstück in Gohlis explodierte die Pyrotechnik, die die Täter zuvor präpariert hatten. © Silvio Bürger

Der Tatort befindet sich in der Tresckowstraße in Gohlis-Mitte. Dort sollen Unbekannte am späten Samstagabend gegen 22.45 Uhr eine Spraydose so mit Pyrotechnik präpariert haben, dass diese explodierte, als sie auf das Dach eines Unterstandes auf dem Grundstück geworfen wurde.

Laut Polizeisprecherin Josephin Sader seien zwei darunter geparkte Fahrzeuge der Marke Tesla zwar nicht beschädigt worden - dafür aber die auf dem Dach verbauten Solarpanels.

"Auf der Spraydose wurden mittels schwarzem Edding Schriftzüge angebracht, die den Verdacht auf eine politisch motivierte Tat schließen lassen", so Sader weiter.

Ob sich die Tat gegen die Eigentümer des Grundstücks richtete oder vielmehr aus Protest gegen Tesla-Gründer Elon Musk (53), wurde nicht bekannt.